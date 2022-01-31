В Украине начала работать миссия Литвы: поможет против агрессии РФ

С понедельника, 31 января, в Украине приступила к работе миссия Литвы.

| Автор: Шароди Диана

Литовская миссия в Украине будет оценивать потребности Украины в дополнительной помощи и координировать предоставление такой помощи перед лицом российской агрессии. Данные меры могут быть эффективными в построении плана противодействия агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.

Известно, что литовскую миссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, посол по особым поручениям Йонас Даниляускас. Миссия состоит из представителей правительств, Министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социального обеспечения и труда, а также Департамента государственной безопасности Литвы.

В рамках своей деятельности литовские политики проведут переговоры с представителями украинских министерств, профильных ведомств и структур, позже разработают план взаимодействия и запрос на предоставление помощи.

Пробудут литовские представители в Украине с командировкой около месяца.

Напомним, Пентагон готовит новую партию военной помощи Киеву. В Минобороны США заявили, что в четвертом пакете будут как оборонительные, так и наступательные средства.