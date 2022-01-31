Боевики нарушили режим "тишины" у Песок и Светлодарска

В течение последних суток российские наемники нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.

| Автор: Шароди Диана

Боевики нарушили режим "тишины" и попали в местного жителя / Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Светлодарска, где пострадал мирный житель. Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военные не пострадали, ранение получило гражданское лицо.

Об этом в вечерней сводке за 31 января, понедельник, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В направлении Светлодарска кафиры открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель",

— сказано в сообщении Фейсбука.

Раненого жителя доставили в Светлодарскую городскую больницу.

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Напомним, на Донбассе боевики дважды за сутки нарушили "тишину", есть раненый. Военнослужащий находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.