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Боевики нарушили режим "тишины" у Песок и Светлодарска
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Светлодарска, где пострадал мирный житель. Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военные не пострадали, ранение получило гражданское лицо.
Об этом в вечерней сводке за 31 января, понедельник, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В направлении Светлодарска кафиры открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель",
— сказано в сообщении Фейсбука.
Раненого жителя доставили в Светлодарскую городскую больницу.
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Напомним, на Донбассе боевики дважды за сутки нарушили "тишину", есть раненый. Военнослужащий находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии.