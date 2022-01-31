Украинские заложники в ОРДЛО голодают, - омбудсмен

Боевики практически не кормят людей, которых удерживают на территории захваченной тюрьмы

Украинские пленные и заложники, которых боевики удерживают в Макеевской исправительной колонии на временно оккупированной территории Донецкой области, живут в невыносимых условиях и фактически голодают. Об этом заявила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее данным, в указанной колонии удерживается 28 гражданских заложников. Заключенные там самостоятельно готовят себе пищу с помощью кипятильника. Однако из-за того что "администрация" колонии включает электроэнергию всего на два часа в сутки, люди живут впроголодь.

"Большинство заключенных испытывают проблемы с желудком: им рекомендовано только диетическое, почасовое питание, которое в условиях отсутствия электроэнергии невозможно обеспечить. Некоторые из них передвигаются на ходунках (…) Родным запрещается передавать им свечи и фонарики", - пишет Денисова.

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По данным омбудсмена, медицинскую помощь украинцам не предоставляют, заключенные лечатся препаратами, которые иногда удается получить от родственников и "Красного Креста".

Напомним, по состоянию на конец января 2022 года, в России и ОРДЛО незаконно удерживают 444 украинца. Среди них – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, журналисты и правозащитники.

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