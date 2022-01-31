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В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США
Украина получила еще более 80 тонн оборонительного оружия и боеприпасов. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.
В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью США. Об этом сообщает глава Минобороны Украины Алексей Резников в понедельник, 31 января.
Самолет, прибывший сегодня в аэропорт Борисполь доставил украинским военным тонны боеприпасов.
"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - сказано в сообщении.
В Пентагоне представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится очередной рейс с военной помощью.
Напомним, что ранее в США назвали возможные санкции против РФ. Американские санкции против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль, сказала Виктория Нуланд.
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