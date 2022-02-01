Погода на февраль в Украине: Синоптики дали прогноз

Прогноз погоды на февраль в Украине – будет от 0 до -4 градусов и осадки в приделах нормы.

В феврале погодные значения будут близки к прошлогодним. Это же касается и осадков. Однако в некоторых областях их количество будет все же меньше нормы. Прогноз погоды на последний месяц зимы дали в Укргидрометцентре.

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Как напомнили синоптики, обычно в феврале средняя месячная температура составляет 0-5 мороза. В высокогорье Карпат – -6, на юге Одесской области, Закарпатье и Крыму местами от +1 до +4.

Температурный минимум в последнем месяце зимы составлял -24-39 градусов, на юге Одесской области и Крыму было 15-23 мороза. При этом максимально воздух прогревался до 12-20 градусов тепла, а на юге, Прикарпатье и в Винницкой области – +21+24 градусов.

В среднем в феврале выпадает 22-49 мм осадков и 53-89 мм в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма, а на высокогорье – вплоть до 104-108 мм.

Погода на февраль в Украине

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Синоптики ожидают, что средняя месячная погода в феврале в 2022 году будет держаться на уровне от 0 до -4 градусов. На юге Одесской области, Крыму и Закарпатье будет до +1 тепла. Это также близко к норме.

Также ожидается, что в феврале выпадет 22-44 мм осадков. В Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма ожидается уровень осадков в 52-75 мм.

"…в большинстве западных и юго-западных областях меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, какой будет зима в 2021-2022 годах.

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