Какой погоды ждать в начале февраля: Синоптик дала прогноз

Значительного снега ждать не стоит, но на дорогах сохранится гололедица.

Во вторник, 1 февраля, погода будет относительно теплой. Однако уже 4 и 5 числа украинцам обещают возвращение морозов. О том, какой погоды ждать в начале месяца, рассказала синоптик Наталья Диденко в прогнозе, опубликованном на ее странице в Facebook.

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Так, ближайшей ночью ожидается от -2 до -8 градусов. Днем 1 февраля в стране будет в среднем от -3 до +2 градусов.

В это же время ждать существенных осадков не стоит. Но есть вероятность небольшого снега лишь в Карпатах и регионе, а также дождя на территории Сумской и Одесской областей.

После ветренных выходных во вторник ожидается умеренный ветер в основном западного направления.

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Что касается Киева, то там февраль начнется с 5-градусного мороза ночью. Днем будет 0-2 мороза. Ждать серьезных осадков киевлянам тоже не стоит, сообщила синоптик.

После относительно благоприятного начала месяца, уже 4-5 февраля в Украину вернутся умеренные морозы.

Карта погоды / facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались 317 населенных пунктов.

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