Зеленский подтвердил новый формат работы с Польшей и Британией

Сегодня в Киеве должны объявить подробности нового "союза"

Украина, Великобритания и Польша действительно готовят совершенно новый формат трехстороннего сотрудничества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде 1 февраля.

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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", – сообщил Зеленский.

Каких-либо подробностей глава государства раскрывать не стал. Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сегодня в Киеве премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о новом формате сотрудничества с Украиной. Но пока не вполне ясно, что он будет собой представлять.

Напомним, впервые о некоем тройственном союзе в середине января заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Что это будет за союз, она не уточнила.

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