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ГБР проводит обыск у экс-главы "Нафтогаза" Коболева
Следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 февраля, проводят обыск у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Об этом проинформировало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГБР.
В ГБР подчеркнули, что сейчас проводятся следственные действия, а подробности обнародуют позже.
Напомним, что Кабмин уволил Коболева с поста главы "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года. Сам Коболев считает причиной своей отставки накопление госкомпанией 2 млрд долларов свободных средств. При этом он заявлял, что "Нафтогаз" получит убыток вместо планируемой прибыли в 11 млрд гривен.
Причиной финансовых потерь Коболев называл неуплату от газсбытов и необходимость формирования резервов по дебиторской задолженности.
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Напомним, после увольнения Коболева с поста главы "Нафтогаза" некоторые европейские банки, а также кредиторы выразили обеспокоенность этой ситуацией. Международные партнеры тогда заявили, что ждут от украинской власти подтверждения курса на реформы.
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