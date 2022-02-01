В Бердянске ликвидировали банду "черных риэлторов"

Преступная группа несколько лет незаконно присваивала и продавала квартиры, дома.

В Бердянске правоохранители выявили и ликвидировали банду "черных риэлторов", в составе которой был сотрудник полиции. Преступная группа несколько лет незаконно присваивала и продавала квартиры, сообщила пресс-служба ГБР.

По версии досудебного следствия, в бердянскую банду "черных риэлторов" входили четыре человека, в том числе полицейский. Они заставляли алко- и наркозависимых собственников недвижимого имущества переписывать свои квартиры и дома на подставных лиц. Недвижимость в дальнейшем продавали, а деньги делили между участниками преступной группы.

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К потерпевшим бандиты применяли физическое и психологическое давление, держали в постоянном состоянии алкогольного опьянения. Так, в одном случае они похитили мужчину и насильно его удерживали до тех пор, пока он не согласился переоформить свою квартиру.

Сотрудник полиции запугивал людей, у которых хотели отобрать недвижимость. Он следил за тем, чтобы жертвы не обращались с заявлением в полицию.

По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по шести статьям УК Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, в Одессе сотрудники СБУ ликвидировали преступную группировку, участники которой похищали людей и требовали с них деньги. Организовали банду два пограничника.

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