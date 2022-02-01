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Украина начинает использование лекарства от COVID

В Украине стартует использование препарата прямого действия
 |  Автор: Шароди Диана
Украина начинает использование лекарства от COVID
Украина начинает использование лекарства от COVID / vietnamnet.vn

Еще в 2021 году Украина подписала контракты с другими странами на поставку лекарственных препаратов для применения против коронавируса. 

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала ДОМ.

Со вторника, 1 февраля, в стране начинают использовать препараты прямого действия.

"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство",

— сказал Радуцкий. 

По его словам, лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.

"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза",

— добавил Радуцкий.

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