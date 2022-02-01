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Украина начинает использование лекарства от COVID
Еще в 2021 году Украина подписала контракты с другими странами на поставку лекарственных препаратов для применения против коронавируса.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала ДОМ.
Со вторника, 1 февраля, в стране начинают использовать препараты прямого действия.
"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство",
— сказал Радуцкий.
По его словам, лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.
"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза",
— добавил Радуцкий.
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