В Закарпатье нашли брошенный вертолет контрабандистов

Машину использовали для перевозки сигарет и, возможно, нелегальных мигрантов

В Закарпатье пограничники обнаружили многоцелевой вертолет "Aérospatiale Alouette III" стоимостью более 150 тысяч долларов, которым пользовались контрабандисты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Отмечается, что минувшей ночью украинские и венгерские пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы неизвестным воздушным судном. Были организованы срочные поиски нарушителей границы.

Вскоре оперативная поисковая группа обнаружила брошенный вертолет в Хустском районе. Машину спрятали в горной труднодоступной местности.

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В кабине вертолета пограничники нашли рассыпанные пачки с сигаретами. Но правоохранители полагают, что вертолет могли также использовать для незаконной переправки людей через границу.

В настоящее время ведутся поиски самих правонарушителей. Вертолет взят под охрану.

Напомним, харьковчанка почтой отправила в РФ комплектующие к оружию. В документах на отправку она указала недостоверные данные по содержимому посылки и указала данные постороннего лица.

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