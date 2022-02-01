Борис Джонсон прибыл в Украину

Он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Сегодня, 1 февраля 2022 года, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Кадры его встречи в аэропорту "Борисполь" показал телеканал Sky News.

Джонсон проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским на фоне напряженности, которая продолжает увеличиваться на украинской границе с Россией. Сегодняшние переговоры британского премьер-министра с Зеленским охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании.

Вылетая в Киев, Джонсон заявил, что Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины "перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".

Сегодня также стало известно, что Великобритания выделит Украине дополнительно 88 млн фунтов стерлингов. Эти деньги должны помочь нашей стране снизить зависимость от энергоресурсов из России.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что скажет главе РФ Владимиру Путину перед поездкой в Украину. Он будет призывать его "отойти от края пропасти".

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