Премьер Британии признался, что скажет Путину перед поездкой в Украину

Телефонные переговоры между Лондоном и Москвой состоятся на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что скажет главе РФ Владимиру Путину перед поездкой в Украину. Он будет призывать его "отойти от края пропасти". Слова политика передает Reuters.

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Напомним, что Джонсон посетит Украину из-за укрепления дипломатических отношений между Лондоном и Киевом на фоне угрозы российского вторжения в страну.

Перед этим он проведет переговоры с Путиным. Политики будут общаться на тему скопления вооружених сил у украинской границы. А во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским будут обсуждаться шаги, направленные на сдерживание РФ, и вопросы о развертывании войск НАТО.

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"Что я скажу президенту Путину, как я говорил раньше, это то, что я полагаю, что нам всем действительно нужно отступить от края пропасти, и я думаю, России нужно отступить от края пропасти", – подчеркнул Джонсон, говоря о теме переговоров с Путиным.

Напомним, что из британского правительства Украину на неделе посетит не только Джонсон, но и глава британского МИД.

Также Украину посетят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, польский премьер и главы МИД Германии с Францией.

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