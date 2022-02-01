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Глава Госпотребслужбы ушла в отставку
Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уже подала соответствующее заявление о том, чтобы ее освободили с занимаемого поста.
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Об этом чиновница написала на своей странице в Фейсбук.
"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев",
— написала Магалецкая.
Говорит, что в ближайшее время она не сможет исполнять обязанности, которые должны выполнять на занимаемой должности, поэтому уже написала соответствующее заявление.
"Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства",
— констатировала теперь уже экс-глава Государственной службы Украины.
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Напомним, в Украине непогода обесточила 63 населенных пункта. Без электричества находятся жители Житомирской (53), Хмельницкой (7) и Закарпатской областей (3).