Почта

Глава Госпотребслужбы ушла в отставку

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уходит в отставку.
 |  Автор: Шароди Диана
Глава Госпотребслужбы ушла в отставку
Глава Госпотребслужбы ушла в отставку / facebook.com/vladyslava.rutytska

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уже подала соответствующее заявление о том, чтобы ее освободили с занимаемого поста. 

Читайте также: Каждая одиннадцатая компания нарушала карантин – Госпотребслужба

Об этом чиновница написала на своей странице в Фейсбук.

"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", 

— написала Магалецкая. 

Говорит, что в ближайшее время она не сможет исполнять обязанности, которые должны выполнять на занимаемой должности, поэтому уже написала соответствующее заявление. 

"Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства",

— констатировала теперь уже экс-глава Государственной службы Украины.

Читайте также: За гибель трех солдат на Донбассе судят экс-начальника инженерной службы

Напомним, в Украине непогода обесточила 63 населенных пункта. Без электричества находятся жители Житомирской (53), Хмельницкой (7) и Закарпатской областей (3).

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK