За гибель трех солдат на Донбассе судят экс-начальника инженерной службы

Трагедия произошла 14 февраля 2021 года в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, по вине которого в районе проведения ООС погибли трое военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По версии досудебного следствия, в январе-феврале 2021 года обвиняемый не принял меры для обозначения предупредительными знаками и ограждения противотанковых мин на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Он также не проинформировал командование про местонахождение мин, не принял меры по охране этого участка местности и их разминированию.

В результате 14 февраля 2021 года из-за взрыва мин погибли трое украинских военнослужащих, которые выдвигались на позицию.

По данному факту следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, что повлекло за собой тяжкие последствия). Обвинительный акт передали в суд.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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Место происшествия / facebook.com/ato.gp.gov.ua