У входа в здание телеканала возводят баррикады, жгут файеры, пишут на стенах. Полиция не вмешивается, утверждают телеведущие.

Под офисом телеканала НАШ в Киеве проходит акция. Митингующие заявили, что их протест будет бессрочным и принялись за строительство баррикад. Также активисты зажгли файеры и исписали стены телеканала, сообщают Telegram-каналы.

Под зданием находится около сотни националистов. Они на баннер телеканала наклеили эмблему армии России и написали на стенах "Сепары", " Где санкции?".

Также протестующие нецензурно выражались в адрес политика Евгения Мураева, которого активисты считают собственником канала.

Cмотрите фотогалерею: У телеканала НАШ активисты проводят акцию

"Это не проявление демократичности нашей страны, а проявление импотентности власти. На глазах у всей страны происходит уголовное правонарушение. При этом полиция, которая обязана предотвращать правонарушения, абсолютно не вмешивается, чтобы никого не провоцировать", - прокомментировал акцию Мураев.

Напомним, ранее в Сумах напали на журналистов канала НАШ. По словам журналиста, на его оператора вылили кофе.

Также сообщалось, что в Украине хотят наказать телеканалы за российский контент на Новый год. Самые высокие рейтинги просмотров в новогоднюю ночь имели телеканалы 1+1 и Украина, транслировавшие медиапродукты собственного производства. При этом самая большая часть советского кино была на телеканалах СТБ и Интер.



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