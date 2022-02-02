В Запорожской области поезд сбил подростка: видео момента

Девушка вышла на рельсы, не заметив состав. Она выжила, но получила серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую.

В городе Орехово Запорожской области 15-летняя девушка попала под колеса грузового поезда, когда переходила пути в неустановленном месте. Об этом информирует местное издание Первый запорожский со ссылкой на полицию.

Как указано, инцидент произошел около 14:00 неподалеку от станции Ореховская, вблизи улицы Приходько. Девушка вышла на рельсы, не заметив состав.

Она выжила, но получила серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.2 ст.276 УК).

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