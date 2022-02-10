Итоги 9 февраля: Санкции за Крым и выплаты за вакцинацию

ЕС расширил список санкций за выборы во временно оккупированном Крыму, Кабмин одобрил выплаты за бустерную вакцинацию, а в ГБР назвали версии расстрела нацгвардейцев в Днепре. Мы собрали главные новости за сутки.

В ЕС расширили список санкций за Крым

Из-за нарушения территориальной целостности Украины комитет постоянных представителей стран-членов ЕС внес в санкционный список еще пять человек. Эти люди способствовали проведению незаконных выборов в Госдуму РФ на территории временно оккупированного Крыма.

Британия и США доставили в Украину военную помощь

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За день в Борисполе приземлились два американских самолета, каждый из которых транспортировал по 80 тонн боеприпасов. Кроме того, в Киев прилетал самолет Великобритании, доставивший груз для сил территориальной обороны, а именно пуленепробиваемые жилеты, каски и так далее.

В РФ придумали новые условия для деэскалации обстановки

В российском МИД заявили, мол для того, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, стоит прекратить поставки вооружения Киеву, прекратить учения ВСУ и НАТО, вывезти уже поставленное оружие и отозвать иностранных военных инструкторов и советников.

Украину посетил глава МИД Испании

Испанский министр Хосе Мануэль Альбарес Буэно провел переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Он проинформировал, что в ЕС сформировали санкции на случай вторжения РФ в Украину. Вместе с этим политики поговорили об обстановке на украинской границе и временно оккупированных ОРДЛО с Крымом.

В ГБР назвали версии расстрела нацгвардейцев в Днепре

Правоохранители считают, что нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял сослуживцев или из-за неуставных отношений, или из-за психического заболевания, или же по поручению зарубежных спецслужб.

Депутата поймали на крупной взятке

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НАБУ разоблачило действующего депутата Киевского горсовета и еще пятерых человек в получении взятки в 1,26 млн грн. За деньги они должны были содействовать в организации розничной торговли в Киеве. Речь идет о члене партии "Слуга народа" Владиславе Трубицыне. В политсиле обещают принять решение по нему в ближайшее время.

Кабмин одобрил выплаты за вакцинацию

По решению, с 14 марта за бустерную вакцинацию от COVID-19 украинцы будут получать по 500 грн. Выплаты за прививки будут действовать не 4, а 9 месяцев с момента зачисления.

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