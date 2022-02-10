Зеленский о войсках РФ у границы: "Давление, ничего нового"

На этом фоне Украина делает все, чтобы усилить обороноспособность.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о войсках РФ у границы. Он считает, что это лишь психологическое давление, ничего нового в этом нет. Слова Зеленского прозвучали на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации, передает Офис президента.

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Так, глава государства рассказал о ситуации в сфере безопасности у границ и внутри государства, так как именно это сейчас волнует представителей бизнеса.

Зеленский подчеркнул, что препятствий для бизнеса с точки зрения безопасности в данный момент нет.

"Мы считаем, что скопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим", – сказал он.

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Президент также подчеркнул, что риски существуют, а точнее не заканчиваются с 2014 года. Вопрос заключается лишь в градусе рисков и реакции Украины на них.

В это же время Киев делает все для усиления обороноспособности, чтобы была возможность реагировать на любое развитие событие. В том числе, это учения и мероприятия, улучшающие обеспечение войск, добавил Зеленский.

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси начался второй этап "союзных" учений.

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