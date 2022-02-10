За "ковидную тысячу" можно выписать газеты и журналы — инструкция

Сегодня украинцы могут потратить "ковидную тысячу" на периодику — выписать газеты и журналы.

| Автор: Шароди Диана

За "ковидную тысячу" можно выписать газеты и журналы / УНИАН

Кабинет министров расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу" за вакцинацию. Например, с 14 февраля этого года украинцы смогут выписать периодические печатные издания.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

На данный момент "Укрпочта" насчитывает в своем каталоге около 3500 индексов. Сейчас рассчитаться картой есть поддержка можно только онлайн.

Оформить подписку на газету или журнал можно при помощи удаленного сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты".

"Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года",

— пишут в пресс-центре Укрпочты.

Чтобы оформить подписку онлайн, нужно перейти по ссылке, выбрать необходимые издания, добавив их в корзину. Также следует указать период, на который вы хотите оформить получение газет или журналов, указать способ доставки и личные данные. Оплатить.

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Напомним, в Польше по пути в психиатрическую больницу сбежал украинец. От медиков сбежал 34-летний украине - его искали в течение пяти дней, а затем передали под опеку родственника.