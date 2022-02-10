"Молнупиравир", который продают в Хмельницком, не зарегистрирован, - МОЗ

Комарида считает, что продающийся в Хмельницком препарат, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов.

Препарат "Молнупиравир" для лечения больных с COVID-19, который уже продают в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине. Такое заявление сделал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины не имеет никакого отношения к препарату "Молнупиравир", который уже продают в Хмельницком.

"Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать его в свободном доступе запрещено", - сказал Комарида.

Он подчеркнул, что Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптеки. Этот медпрепарат будет доступен украинцам бесплатно по назначению врача.

Комарида считает, что продающийся в Хмельницком препарат, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов.

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"Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Так препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Ранее стало известно, что в Украину прибыла партия таблеток "Молнупиравир", которые предназначены для лечения COVID-19.

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