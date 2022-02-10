Блокировка РФ судоходства в Черном и Азовском морях: МИД Украины протестует

Беспрецедентная по охвату площадь проведения военно-морских учений России делает невозможным судоходство в Азовском и Черном морях.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Украины говорится, что беспрецедентная по охвату площадь проведения военно-морских учений России практически делает невозможным судоходство в Азовском и Черном морях. Это может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины.

Читайте также: РФ на 70% готова ко вторжению в Украину - СМИ

"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении МИД Украины.

Напомним, в декабре 2021 года Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря. Это было сделано под предлогом военных учений.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.