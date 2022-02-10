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Синоптик обещает "роскошную весеннюю" погоду на пятницу
В пятницу, 11 февраля, украинцев ждет "роскошная весенняя" погода. На выходных же немного похолодает, а на следующей неделе тепло снова вернется. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Завтра у нас будут наблюдаться и дождь, и мокрый снег, и солнце, и роскошные весенние градусы до +10+12, и творческий ветерок и кое-где утром даже гололедица", – отметила специалист.
В пятницу термометры будут показывать по стране от +5 до +12 градусов. На юге и западе воздух прогреется вплоть до +6 и +12 градусов. Но в это же время на востоке северо-востоке будет немного прохладнее, а именно +3+6 градусов.
Возможен небольшой дождь, а в отдельных районах западного региона, на севере и кое-где на востоке ожидается мокрый снег. В остальных областях будет сухо, а на юге и в центре даже ясно.
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В это же время ветер будет умеренный с периодическими порывами до сильного, отмечает синоптик.
В Киеве 11 февраля прогнозируется +6+8 градусов без существенных осадков.
"На выходных похолодает на несколько градусов, однако на следующей неделе теплая погода вернется", – подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на каждый месяц весны.
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