В Украину доставили более 40 тыс флаконов медпрепарата "Ремдесивир"

Этот медицинский препарат предназначен для лечения коронавируса.

В Украину доставили 43 711 флаконов медицинского препарата "Ремдесивир" биофармацевтической компании "Gilead Sciences", который предназначен для лечения людей с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

ГП "Медицинские закупки Украины" по поручению МОЗ заключило договор на покупку более 60 000 флаконов медицинского препарата "Ремдесивир" еще в 2021 году. 20 тысяч флаконов доставили в нашу страну в январе 2022 года. Теперь прибыли остальные медпрепараты.

Нужно отметить, что "Ремдесивир" покупают за деньги государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен. В ближайшее время закупленную партию препарата распределят по регионам, в зависимости от потребностей.

"Ремдесивир" разрешен Минздравом Украины для лечения больных с коронавирусом, которые входят в группу риска.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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