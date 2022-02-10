Из-за смертельного ДТП под Харьковом допросят бизнесмена Ярославского

Предполагается, что бизнесмен Александр Ярославский мог быть участником смертельной аварии, произошедшей накануне.

| Автор: Шароди Диана

Известного бизнесмена Александра Ярославского вызывают на допрос по делу о случившемся под Харьковом ДТП. Сообщается, что он мог быть участником аварии.

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в среду вечером, 9 февраля, под Харьковом автомобиль наехал на пешехода. Правоохранители устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского.

Известно, что смертельная авария произошла около 534 км автодороги "Киев - Харьков-Довжанский". Правоохранители уже успели установить, что автомобиль двигался со стороны Чугуева в Харьков. Водитель наехал на пешехода, вследствие чего пешеход погиб.

Полицейские открыли сразу два уголовных дела - по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Виновник аварии может сесть в тюрьму на восемь лет.

Напомним, в Запорожье легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе. В крови водителя, сбившего детей, обнаружены наркотики - установлен факт употребления марихуаны. Мужчина задержан.