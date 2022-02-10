Беларусь выразила протест из-за замены флага в Днепре

Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за замены белорусского флага.

Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за замены белорусского флага в Днепре на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Украине.

В заявлении говорится, что мэрия города Днепр не отреагировала на обращение посла Беларуси в Украине Игоря Сокола по факту произошедшего "акта вандализма". По решению мэра Днепра Бориса Филатова государственный флаг Республики Беларусь заменили на другую символику.

Белорусская сторона рассматривает произошедшее как "циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины", грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права.

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"Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений", - написала пресс-служба посольства Беларуси.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригрозил Киеву "военным ответом" в случае наступления на Донбассе.

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