Украина ждет реакции Запада на блокирование моря Россией, - Резников

Если Россию не наказать, она применит эту тактику по всему миру, считает глава Минобороны

Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей под видом учений является ползучей оккупацией моря. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей Facebook-странице.

Читайте также: Блокировка РФ судоходства в Черном и Азовском морях: МИД Украины протестует

По его словам, сейчас Украина фиксирует в Крыму военные учения, накопление оружия и постоянные передислокации подразделений российской армии.

"Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - заявил Резников.

Напомним, Россия объявила зоной военных учений огромные пространства в акватории Черного и Азовского морей. При этом зона учений определена так, чтобы блокировать морское судоходство из украинских портов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.