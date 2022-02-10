Смертельное ДТП в Луцке: 16-летнего водителя взяли под стражу

Ему сообщили о подозрении в преступлении еще по двум статьям УК Украины.

В Луцке правоохранители сообщили 16-летнему подростку, который 12 декабря 2021 года совершил смертельное ДТП, два новых подозрения в преступлении, после чего суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Об этом проинформировал Сектор коммуникации полиции Волынской области.

В декабре прошлого года сразу после ДТП подростку сообщили о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Во время досудебного расследования оказалось, что подозреваемый причастен еще к двум преступлениям. Поэтому ему сообщили еще о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

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Напомним, 12 декабря 2021 года 16-летний житель Луцка, пытаясь скрыться от полиции, на проспекте Соборности на автомобиле Renault Megane совершил ДТП с несколькими пострадавшими. В дальнейшем 39-летняя женщина умерла в больнице.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области в ДТП погибли три человека.

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Место ДТП / vl.npu.gov.ua

Место ДТП / vl.npu.gov.ua