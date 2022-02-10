Жуткое ДТП в Днепре: Грузовик "запустил в космос" двух электриков

Необычную аварию расследует полиция, пока один из пострадавших находится в реанимации

В Днепре грузовой автомобиль во время движения зацепил автовышку коммунальной службы в тот момент, когда электрики меняли светильники на придорожном столбе. В результате двое рабочих выпали из "корзины" автовышки. Видео необычного ДТП опубликовал местный телеграм-канал.

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"В Днепре грузовик запустил электриков в космос. Водитель зацепил кран, на котором находились работники. Один из них упал на землю и потерял сознание, другой был на страховке и люто катапультировался", - говорится в аннотации к видео.

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Когда именно произошла авария, не уточняется. По данным ТСН, 38-летний мужчина, который выпал с 10-метровой высоты, выжил, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп", — рассказали о его состоянии медики.

Его коллега, которого спас ремень безопасности, отделался ушибами и сильным испугом.

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По словам директора компании, выполнявшей замену светильников на столбе, оба электрика имели страховочные ремни. Один ремень справился с нагрузкой, а вот второй – не выдержал и оборвался, из-за чего человек и упал на землю.

По данным полиции, 32-летний водитель грузовика, зацепивший автовышку, был трезв. Вероятно, он просто не учел габариты своей машины. Отмечается, что все предупредительные знаки, необходимые при проведении высотных работ, были выставлены.

Напомним, в Запорожье легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе. В крови водителя, сбившего детей, обнаружены наркотики - установлен факт употребления марихуаны. Мужчина задержан.

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