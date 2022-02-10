Стало известно, какие вопросы 11 февраля обсудят на заседании СНБО

Перед этим заседание СНБО состоялось 24 января 2022 года.

Совет национальной безопасности и обороны Украины завтра, 11 февраля 2022 года, на выездном заседании в Харькове рассмотрит вопросы территориальной обороны, региональной политики, а также блокирование Россией части Азовского и Черного морей. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Офиса президента.

Также на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове обсудят вопросы государственных финансов и некоторые другие.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирает на 11 февраля выездное заседание СНБО. Оно состоится в Харькове в 15:30.

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Перед этим заседание СНБО состоялось 24 января. После него президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сказал, что ситуация с российской агрессией под контролем и нет причин для паники.

Ранее СБУ задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО. В Украину он прибыл нелегально для создания и координации преступных групп.

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