Глава СНБО Данилов: Пандемия COVID – это биологическая мировая война

Руководитель СНБО не верит в естественное происхождение коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что COVID-19 был создан искусственно, а сама пандемия является "первой биологической мировой войной". Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Я один из немногих, считающих (и я отстаиваю эту точку зрения), что в декабре 2019 года началась первая большая биологическая мировая война. И она на сегодняшний день продолжается", – сказал Данилов.

По мнению главы СНБО, естественное происхождение COVID-19 еще "не доказано".

"Это мое мнение, я его придерживаюсь с самого начала. К величайшему сожалению, если бы было доказано, что это естественная вещь, мы, и мировые ученые, уже давно бы четко сказали, что это вещь естественная. Мы до сих пор такого ответа нет, они до сих пор спорят…" – заявил он.

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При этом Данилов не смог сказать, что же именно начал эту "войну".

"Сложно сказать. Если бы мы знали, кто начал, возможно, было бы гораздо легче. Мы знаем просто, откуда все началось", - сказал он.

Напомним, ученые обнаружили возможную причину одышки после COVID-19. У многих пациентов, которые перенесли коронавирус, обнаружена одышка.

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