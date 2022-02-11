Ермак озвучил итоги встречи советников Нормандии

Переговоры в нормандском формате, продолжавшиеся девять часов, прошли без ощутимых результатов, завил Ермак.

Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции, завершились. Они продлились почти девять часов. По длительности эта встреча превзошла предыдущие переговоры, состоявшиеся 26 января в Париже. Тогда стороны общались 8,5 часов.

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"Все стороны "нормандского формата" заинтересованы продолжить переговоры", - заявил на брифинге представляющий Украину на встрече глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в ходе многочасовой дискуссии стороны не смогли согласовать совместный документ. Советники лидеров "нормандской четверки" были едины в том, чтобы разблокировать работу ТКГ по Донбассу.

Также, подчеркнул глава ОП, на переговорах подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.

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"Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ будут рассмотрены законы, которые предусмотрены Минским форматом. У нас есть несколько успешных кейсов, в том числе касаемо прекращения огня. И есть уверенность, что мы достигнем такого желанного для всех украинцев результата", - заявил глава ОП, добавив, что Киев настроен на конструктивный диалог.

Глава делегации РФ, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак также сообщил, что преодолеть разногласия в "нормандском формате" политсоветникам не удалось.

"Украинская сторона непреклонна в вопросах постконфликтного урегулирования. Девять часов переговоров в нормандском формате прошли без ощутимых результатов", - заявил он.

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Козак добавил, что российская сторона на переговорах в Берлине пыталась добиться ответа на вопрос о статусе Донбасса от Украины, но Киев отказался отвечать.

"Москва надеется, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия", - сказал Козак.