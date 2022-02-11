Эстония подготовила гуманитарную помощь Украине

Часть денег будет направлена хозяйствам и пожилым людям на Донбассе, а часть будет потрачены на временное жилье для возможных беженцев.

Министерство иностранных дел Эстонии направит Украине гуманитарную помощь в размере 351 700 евро. Об этом сообщила в пятницу, 11 февраля, глава ведомства Эва-Мария Лийметс, передает пресс-служба МИД страны.

"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов человек, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное оказание медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Люди, которые долгое время находились в состоянии постоянной опасности, также нуждаются в эмоциональной поддержке. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", - заявила Лийметс.

Отмечается, что 190 тысяч евро выделят в качестве дополнительной помощи домохозяйствам и пожилым людям, проживающим возле восточной границы. Эта помощь может быть использована для закупки дров, а также предметов первой необходимости, теплых одеял и одежды, оказания медицинской и психосоциальной поддержки.

Также МИД вместе со службой спасения передаст в течение февраля пограничной службе Украины оборудование на сумму 161 700 евро. Груз включает шесть палаток со спальными мешками, кровати, обогреватели, дизельные генераторы и принадлежности для обеспечения временного жилья. Эти средства призваны помочь Украине подготовиться к возможному миграционному кризису.

Накануне в Эстонии заявили, что готовятся принимать беженцев из Украины в случае полномасштабной войны.

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