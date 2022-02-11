В Днепре сотрудница банка продавала данные клиентов

Теперь ей, согласно УК Украины, грозит до 3 года лишения свободы.

В Днепре правоохранители разоблачили 30-летнюю сотрудницу одного из банков, которая за криптовалюту продавала конфиденциальную информацию про клиентов. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По версии досудебного следствия, фигурантка работает директором отделения одного из банков. Она имела доступ к автоматизированной банковской системе. Пользуясь своим служебным положением, злоумышленница получала информацию про клиентов, которая составляет банковскую тайну. В частности, она узнавала информацию про наличие банковских счетов, денежные активы, источники поступления, движение денег, депозиты и др.

В дальнейшем фигурантка на тематических форумах и в мессенджерах продавала конфиденциальную информацию. Денежное вознаграждение начиналось от 20 тысяч гривен.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 362 УК Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области правоохранители разоблачили 49-летнюю сотрудницу банка, которая незаконно присвоила миллион гривен.

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