Под Одессой фура врезалась в микроавтобус: три человека погибли

Это смертельное ДТП произошло 10 февраля возле села Мещанка Лиманского района.

В Одесской области на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате три человека погибли, сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Это смертельное ДТП произошло вчера, 10 февраля, возле села Мещанка Лиманского района. Столкнулись тягач MAN и микроавтобус Nissan NV200. Столкновение было таким сильным, что загруженная фура перевернулась, кузов машины выбросило с дороги, а прицеп оторвался.

В результате на месте происшествия погибли водители и два пассажира микроавтобуса. Водитель фуры получил травмы, его госпитализировали.

Читайте также: Смертельное ДТП в Луцке: 16-летнего водителя взяли под стражу

На месте этого ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Выясняются все обстоятельства этого дорожного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал с дорожного полотна и врезался в дерево. В результате четыре человека погибли.

Подпишись на наш сообщалось, если хочешь первым узнавать главные новости.

Место ДТП / od.npu.gov.ua

Место ДТП / od.npu.gov.ua