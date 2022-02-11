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Под Одессой фура врезалась в микроавтобус: три человека погибли
В Одесской области на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате три человека погибли, сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.
Это смертельное ДТП произошло вчера, 10 февраля, возле села Мещанка Лиманского района. Столкнулись тягач MAN и микроавтобус Nissan NV200. Столкновение было таким сильным, что загруженная фура перевернулась, кузов машины выбросило с дороги, а прицеп оторвался.
В результате на месте происшествия погибли водители и два пассажира микроавтобуса. Водитель фуры получил травмы, его госпитализировали.
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На месте этого ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. Выясняются все обстоятельства этого дорожного происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал с дорожного полотна и врезался в дерево. В результате четыре человека погибли.
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