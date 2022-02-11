Взятка в 1,26 млн: Суд арестовал соучастника депутата Трубицына

Фигуранту приписывают соучастие в преступлении и подкуп лица, предоставляющего услуги.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал вероятного соучастника депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Речь идет о деле о получении взятки в размере 1,26 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте также: Януковичу сообщили новое подозрение – в подстрекательстве

В сообщении говорится, что судья ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой является залог в сумме 2 481 000 грн. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Как отметили в суде, лицо обвиняется в совершении нарушений по двум статьям, а именно в "соучастии" и "подкупе лица, предоставляющего публичные услуги".

Читайте также: Венедиктова взяла под личный контроль ДТП с кортежем Ярославского

Если подозреваемый внесет залог, то ему запретят покидать населенный пункт, где он проживает, обяжут информировать о месте проживания, запретят общаться со свидетелями и подозреваемыми, обяжут сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Постановление будет действовать до 8 апреля 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что депутата Киевского горсовета и еще 5 человек поймали на получении взятки. За 1,26 млн грн они должны были содействовать в организации розничной торговли в Киеве.

Позже оказалось, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне, который считается организатором схемы. Как отметили в партии, решение по политику будет принято.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.