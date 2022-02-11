В Хмельницком женщина шесть лет скрывала смерть матери ради соцвыплат

Суд признал вину обвиняемой полностью доказанной и назначил ей наказание.

В Хмельницком 48-летняя женщина шесть лет скрывала смерть своей матери, чтобы получать от государства социальные выплаты. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком, сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что с 2014 года женщине, которая присматривала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь.

В конце 2015 года мать умерла, но ее дочка этот факт скрыла. Она продолжала каждые полгода подавать в управление труда и защиты населения Хмельницкого городского совета заявления про выплату денег. Таким образом она присвоила более 70 тысяч гривен.

Читайте также: Замначальника отдела Офиса Генпрокурора разоблачили в мошенничестве

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Суд признал вину обвиняемой полностью доказанной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе сотрудники СБУ задержали женщину, которая организовала мошенническую схему по "уклонению" от уголовной ответственности и прикрывалась якобы связями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.