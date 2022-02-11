На Днепропетровщине задержали "смотрящего" за городом

Его подозревают в установлении и распространении преступного влияния.

В Днепропетровской области полицейские задержали так называемого "смотрящего" за городом по подозрению в установлении и распространении преступного влияния. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По версии досудебного следствия, к "смотрящему" за одним из городов Днепропетровской области обратилась женщина. Она хотела, чтобы "криминальный авторитет" помог ей решить проблему с недвижимостью. В результате "смотрящий" организовал силовое решение этой проблемы.

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В отношении "криминального авторитета" следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 255-1 УК Украины (Установление или распространение преступного влияния), а в отношении женщины – по ч. 1 ст. 255-3 УК Украины (Обращение за применением преступного влияния). Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине планируют создать специальную тюрьму для так называемых "воров в законе".

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Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua