Из Украины выгнали "вора в законе", попавшего в санкционный список

Он прибыл в страну в обход официальных пунктов пропуска, но его удалось найти.

Из Украины принудительно выдворили "вора в законе", который находится в санкционном списке СНБО. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители из Департамента стратегических расследований продолжают борьбу с различными "криминальными авторитетами" и "ворами в законе", а также другими лицами, для ликвидации распространения преступного воздействия на территории Украины.

Так, накануне оперативники получили данные, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Мужчина был внесен в списке субъектов повышенного преступного воздействия. Кроме того, в отношении него были введены персональные и экономические санкции СНБО.

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Как сообщили правоохранители, "криминальный авторитет" прибыл в Украину в обход официальных пунктов пропуска. Однако это не помещало полиции установить его местонахождение. Чтобы не допустить распространения преступного влияния, "вора в законе" задержали и передали миграционной службе.

В конечном итоге, ночью четверга, 10 февраля, гражданина принудительно выдворили из Киева, запретив ему въезд на территорию государства на три года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине педофила приговорили к пожизненному тюремному заключению.

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