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В РФ к 11 годам тюрьмы приговорили двух крымских татар

Во время оглашения приговоров российские правоохранители задержали еще троих гражданских журналистов.
 |  Автор: Иван Кузенко
В РФ к 11 годам тюрьмы приговорили двух крымских татар
Фото одного из незаконно осужденных / facebook.com/denisovaombudsman

В РФ Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам тюрьмы двух украинцев. Это крымские татары Вадим Бектемиров и Зекирья Муратов. Подробности сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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Так, российский суд незаконно приговорил Вадима Бектемирова к 11 годам колонии строгого режима. 64-летний Зекирья Муратов приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Последний является инвалидом третьей группы, он страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата и хронической гипертонии со стенокардией.

Ссылаясь на приговор, Денисова рассказала, что мужчины будут находиться в тюрьме в течение первых трех лет. После того, как они отбудут незаконное наказание, в их отношении применят ограничения в свободе передвижения и выборе места жительства.

Фото одного из незаконно осужденных / facebook.com/denisovaombudsman
Фото одного из незаконно осужденных / facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен также добавила, что осужденные являются политическими узниками Кремля.

Отметим, что в РФ украинцев обвиняют в участии в деятельности Хизб ут-Тахрир. Последняя признана в РФ террористической организацией.

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"Осуждаю незаконные судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины. Своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права. Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Общую декларацию прав человека", – подчеркнула Денисова.

Она также сообщила, что во время оглашения указанных приговоров российские правоохранители задержали у так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" троих гражданских журналистов. Денисова расценила такие действия как препятствование осуществлению профессиональной деятельности.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прошли обыски, после чего прокуратура завела уголовного производство по факту преследования оккупантами крымских татар.

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