Появились новые фото войск РФ в Беларуси и Крыму

На заброшенном аэродроме в Крыму разместили более 550 военных палаток и сотни единиц техники. Новые войска заметили и в других частях полуострова.

Российские войска и военная техника продолжают прибывать в аннексированный Крым и в Беларусь, где со вчерашнего дня началась активная фаза "союзных" учений. Новые спутниковые снимки вечером в четверг, 10 февраля, опубликовал корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter.

Читайте также: В ЕС рассказали о своем ответе РФ по "гарантиям безопасности"

На фото – прибывшие войска РФ на территории аэродрома Октябрьского в Крыму.

"В Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники. На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - написал журналист.

Новые войска заметили неподалеку Новоозерного и в Славном оккупированного Крыма. На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и новоприбывшая бронетехника.

Читайте также: Джонсон: Ближайшие несколько дней будут для Украины решающими

Кроме того, Россия перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от границы с Украиной.

На Западе России большой контингент войск недавно прибыл на полигон Курска – в 110 км от границы Украины.

"Продолжает прибывать дополнительное оборудование", - написал Миллер, добавив, что ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и сил.

Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM Россия стягивает к Украине войска / twitter.com/ChristopherJM