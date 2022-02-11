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Появились новые фото войск РФ в Беларуси и Крыму
Российские войска и военная техника продолжают прибывать в аннексированный Крым и в Беларусь, где со вчерашнего дня началась активная фаза "союзных" учений. Новые спутниковые снимки вечером в четверг, 10 февраля, опубликовал корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter.
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На фото – прибывшие войска РФ на территории аэродрома Октябрьского в Крыму.
"В Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники. На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - написал журналист.
Новые войска заметили неподалеку Новоозерного и в Славном оккупированного Крыма. На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и новоприбывшая бронетехника.
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Кроме того, Россия перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от границы с Украиной.
На Западе России большой контингент войск недавно прибыл на полигон Курска – в 110 км от границы Украины.
"Продолжает прибывать дополнительное оборудование", - написал Миллер, добавив, что ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и сил.