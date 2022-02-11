Херсонская область снова продлила "дистанционку" в школах

На Херсонщине ситуация с заболеваемостью не улучшается, поэтому местные власти решили продлить обучение в режиме онлайн.

| Автор: Шароди Диана

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости коронавирусом COVID-19 / Корресопондент.net

Минимум до 24 февраля херсонские школьники пробудут на "дистанционке". Однако некоторые все же сядут за парты.

Читайте также: В Черновицкой области в школах продлили "дистанционку"

Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.

Сообщается, что выйдут на очное обучение школьники 1-4 классов, а также выпускники - ученики 11 классов. Они сядут за парты уже на следующей неделе - 17 февраля.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также во время заседания было решено продлить запрет посещения заведений внешкольного образования всех форм собственности, проведение родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок до 24 февраля.

Кроме того, украинский Минздрав заявляет, что дистанционное обучение в школах является элементом противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрона".

Читайте также: Экс-директору департамента соцполитики КГГА сообщили новое подозрение

Напомним, в Запорожье из-за стремительного увеличения новых случаев коронавируса учеников 5-11 классов всех школ с 7 февраля отправят на дистанционное обучение. Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС, сообщил в Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.