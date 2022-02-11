"В вопросе нацбезопасности нет места для политики" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе нацбезопасности нет места для политики.

| Автор: Шароди Диана

Президент заговорил о нацбезопасности и ее улучшении / facebook.com/rnbou/

Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны. Он убежден, что заниматься развитием этой отрасли должны исключительно военные.

Такое заявление гарант украинской конституции сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Президент говорит, что национальное сопротивление и территориальная оборона - это очень актуальный момент на данный час, и их организация проходит под эгидой и руководством ВСУ.

"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, исключительно военные. Помогать им - это хорошо, но иногда не мешать им - это гораздо лучше",

-сказал президент Зеленский.

Отметим, недавно депутаты ВРУ приняли законопроект, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля.

Указано, что Зеленский поблагодарил Дуду за конкретную поддержку со стороны Польши в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.