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В Харькове облили краской монумент воинам УПА
В пятницу, 11 февраля, стало известно, что в Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Правоохранители устанавливают личности неизвестных.
Об этом рассказали в полиции Харьковской области.
Известно, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в Молодежном парке.
Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1.
"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается",
-говорят правоохранители.
Полицейские уточняют, что данный памятный знак в Молодежном парке периодически подвергается осквернениям. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета.
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Напомним, в последнее время, одной из самых обсуждаемых новостей является ДТП с кортежем харьковского миллиардера Александра Ярославского. Так, журналистам удалось раздобыть видео, на котором запечатлен кортеж бизнесмена сразу после столкновения, которое случилось позавчера ночью, 9 февраля.