В Харькове облили краской монумент воинам УПА.

| Автор: Шароди Диана

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что в Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Правоохранители устанавливают личности неизвестных.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области.

Известно, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в ​​Молодежном парке.

Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1.

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается",

-говорят правоохранители.

В Харькове облили краской монумент воинам УПА / facebook.com/openkharkiv/

Полицейские уточняют, что данный памятный знак в Молодежном парке периодически подвергается осквернениям. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета.

Читайте также: В Украине упали темы COVID-вакцинации

Напомним, в последнее время, одной из самых обсуждаемых новостей является ДТП с кортежем харьковского миллиардера Александра Ярославского. Так, журналистам удалось раздобыть видео, на котором запечатлен кортеж бизнесмена сразу после столкновения, которое случилось позавчера ночью, 9 февраля.