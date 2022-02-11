Почта

В Харькове облили краской монумент воинам УПА

В Харькове облили краской монумент воинам УПА.
 |  Автор: Шароди Диана
В Харькове облили краской монумент воинам УПА
В Харькове облили краской монумент воинам УПА / facebook.com/openkharkiv/

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что в Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии (УПА). Правоохранители устанавливают личности неизвестных.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области.

Известно, что нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в ​​Молодежном парке. 

Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции №1.

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №1. Проверка продолжается",

-говорят правоохранители. 

В Харькове облили краской монумент воинам УПА / facebook.com/openkharkiv/
В Харькове облили краской монумент воинам УПА / facebook.com/openkharkiv/

Полицейские уточняют, что данный памятный знак в Молодежном парке периодически подвергается осквернениям. В частности, в 2018 году вандалы нарисовали на памятном камне погибшим воинам УПА свастику красного цвета.

Читайте также: В Украине упали темы COVID-вакцинации

Напомним, в последнее время, одной из самых обсуждаемых новостей является ДТП с кортежем харьковского миллиардера Александра Ярославского. Так, журналистам удалось раздобыть видео, на котором запечатлен кортеж бизнесмена сразу после столкновения, которое случилось позавчера ночью, 9 февраля. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK