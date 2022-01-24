В Украине упали темы COVID-вакцинации

Всего в стране сделали почти 30 млн прививок.

В воскресенье, 23 января, в Украине упали темпы вакцинации от COVID-19. За день медики сделали 22 541 прививку. Днем ранее показатель составлял свыше 38 тыс прививок, а в пятницу – 91 тыс. Свежую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

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Так, из указанного числа 8 280 людям ввели в воскресенье первую дозу вакцины. Закончили курс иммунизации, получив вторую дозу, – 8 835 человек. В это же время бустерную и дополнительную третьи дозы ввели 5 339 и 87 гражданам.

Прививки проводили медики 419 центров вакцинации, 1 895 прививочных пунктов и 348 мобильных бригад.

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Таким образом, с учетом статистики за 23 января, в Украине всего было введено 29 852 092 COVID-вакцин. А это 15 164 116 первых доз, 14 466 084 вторых доз, 208 784 и 13 108 бустерных и дополнительных доз.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника украинцы смогут потратить COVID-тысячу на лекарства.

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