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На Буковине грузовик врезался в маршрутку
Сегодня утром, 11 февраля, в Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате пассажирка маршрутки получила травму хребта, сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Это ДТП произошло в селе Лужаны. По предварительной информации, 32-летний водитель грузовика MAN не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего врезался в припаркованный микроавтобус. Удар был такой сильный, что микроавтобус перевернулся.
В момент ДТП в салоне маршрутки был водитель и 7 пассажиров. Одна пассажирка получила травму хребта.
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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодексу Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Выясняются все обстоятельства этого ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП попала маршрутка, в результате чего госпитализировали 6 человек.
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