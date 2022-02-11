На Буковине грузовик врезался в маршрутку

Пассажирку маршрутки госпитализировали, у нее травма хребта.

Сегодня утром, 11 февраля, в Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате пассажирка маршрутки получила травму хребта, сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Это ДТП произошло в селе Лужаны. По предварительной информации, 32-летний водитель грузовика MAN не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего врезался в припаркованный микроавтобус. Удар был такой сильный, что микроавтобус перевернулся.

В момент ДТП в салоне маршрутки был водитель и 7 пассажиров. Одна пассажирка получила травму хребта.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодексу Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Выясняются все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре в ДТП попала маршрутка, в результате чего госпитализировали 6 человек.

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Место ДТП / npu.gov.ua

Место ДТП / npu.gov.ua