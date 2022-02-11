Появилось видео с места ДТП с кортежем Ярославского

Кортеж из автомобилей Mercedes переехал пострадавшего и уехал с места происшествия.

В Сети было опубликовано видео с места ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, в результате чего скончался мужчина. Ролик опубликовало издание "Украинская правда" в YouTube.

Читайте также: Взятка в 1,26 млн: Суд арестовал соучастника депутата Трубицына

Напомним, инцидент произошел 9 февраля под Харьковом. Ранее стало известно, что погибшего переехало два автомобиля. Авария случилась, когда мужчина вышел на дорогу.

Личность жертвы не могли установить долгое время, но как оказалось в конечном итоге, это 36-летний житель Чугуевского района. Ранее он был судим, 31 декабря 2021 года освободился из колонии.

При просмотре опубликованного ролика можно заметить, как кортеж из машин Mercedes G-класса покидает место ДТП.

Читайте также: Венедиктова взяла под личный контроль ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, после аварии Ярославский улетел в Лондон. Его водитель сам явился в полицию, заявив, что во время движения наехал на препятствие, характер которого не распознал.

В это же время из-за попыток скрыть обстоятельства случившегося уже уволили главу харьковской полиции. Кроме того, из-за фальсификации уголовного производства ГБР завело дело против полицейских по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.