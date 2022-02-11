В Херсоне киллера за убийство бизнесмена посадили на 15 лет

Бизнесмен скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи. Охранники выжили.

В Херсоне суд признал 37-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве бизнесмена, а также в двух других преступлениях, и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2018 года осужденный согласился убить херсонского бизнесмена за денежное вознаграждение. Дождавшись, когда бизнесмен и его охранники подойдут к подъезду жилого дома, фигурант сделал из пистолета в них пять выстрелов и скрылся с места преступления.

Бизнесмен скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи. Охранники выжили.

В мае того же года осужденный согласился убить еще двух человек. Он приобрел автомат Калашникова и гранату. Однако, правоохранители узнали о готовящемся убийстве и задержали злоумышленника.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины. Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области полицейские задержали двух мужчин, которые в Славянске убили женщину.

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