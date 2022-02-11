Государство поможет больницам с повышением зарплаты медикам, - ОП

В определенных случаях медицинские учреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья.

Государство предоставит поддержку больницам и поликлиникам, которые по объективным причинам не могут повысить зарплату медикам из средств Программы медгарантий, как распорядился президент Владимир Зеленский. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в таких случаях медицинские учреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Финансирование будет выдаваться сначала на полгода. Средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий.

Тимошенко подчеркнул, что медицинские учреждения, которые не могут повысить зарплату медикам из средств Программы медгарантий, будут проходить верификацию Минздрава и проверку Госаудитслужбы. Цель проверки - выяснение причины несостоятельности выплат новых зарплат.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 февраля 2022 года было подтверждено 4 462 970 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 750 826 человек, а 102 403 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 90 578 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.