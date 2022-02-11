СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Санкции введены сроком на пять лет

Украина введет санкции против телеканала "НАШ". Соответствующее решение было принято в пятницу на выездном заседании Совета нацбезопасности и обороны в Харькове. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House", - сообщил Данилов.

По его словам, санкции вводятся по рекомендации СБУ на срок в пять лет.

Напомним, Великобритания одобрила санкции против России. Британские санкции будут введены в случае вторжения России в Украину. Соответствующий закон одобрил британский парламент.

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